Napoli–Pisa 1991 | Maradona diede la 10 a Zola
Sono passati più di 34 anni dall’ultima volta che Napoli e Pisa si sono affrontate in Serie A. Era il 17 febbraio 1991, e in campo accadde qualcosa di impensabile, un gesto che segnò la fine di un’era: Diego Armando Maradona, il Dio del calcio, indossò la maglia numero 9. Napoli–Pisa, 17 febbraio 1991: quando Maradona cedette la 10 a Zola. In quella domenica all’Arena Garibaldi, la maglia numero 10, il suo simbolo, la sua pelle, finì sulle spalle di un giovane e incredulo Gianfranco Zola. Non fu un caso. Careca era infortunato, ma quella scelta fu un segnale potentissimo da parte di Diego. Erano mesi difficili, quelli del suo addio strisciante a Napoli. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
