Napoli non c’è pace per Lucca | potrà succedere ancora nelle prossime ore

Non è un momento facile per Lorenzo Lucca. Nelle prossime ore, potrà esserci l’ennesimo avvenimento negativo per l’attaccante del Napoli. Prosegue il cammino del Napoli in Italia e in Europa. Il club azzurro, dopo l’esordio e la conseguente sconfitta in Champions League è pronto a rituffarsi nel campionato italiano. Al Maradona arriverà il Pisa di Alberto Gilardino, con il match in programma lunedì sera al Maradona. Intanto, arrivano novità importantissime su Lorenzo Lucca che non sembra avere pace negli ultimi giorni. Lucca out, Hojlund in: Conte conferma le gerarchie in casa Napoli. La situazione è ormai chiara: il peso dell’attacco ricadrà tutto sulle spalle di Rasmus Hojlund. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

