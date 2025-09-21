Napoli non c’è pace per Lucca | potrà succedere ancora nelle prossime ore
Non è un momento facile per Lorenzo Lucca. Nelle prossime ore, potrà esserci l’ennesimo avvenimento negativo per l’attaccante del Napoli. Prosegue il cammino del Napoli in Italia e in Europa. Il club azzurro, dopo l’esordio e la conseguente sconfitta in Champions League è pronto a rituffarsi nel campionato italiano. Al Maradona arriverà il Pisa di Alberto Gilardino, con il match in programma lunedì sera al Maradona. Intanto, arrivano novità importantissime su Lorenzo Lucca che non sembra avere pace negli ultimi giorni. Lucca out, Hojlund in: Conte conferma le gerarchie in casa Napoli. La situazione è ormai chiara: il peso dell’attacco ricadrà tutto sulle spalle di Rasmus Hojlund. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: napoli - pace
Gazzetta dello Sport: “Osimhen senza pace. Va in ritiro con il Napoli”
"Pedaliamo per la pace" con i Cicloverdi Fiab Napoli
Lavori Tribunale di Napoli Nord, riaperta Piazza della Pace per far fronte alla carenza parcheggi
La libreria IoCiSto ospita l’Eirenefest, “Le parole di Pace” ? Si è svolta ieri venerdì 19 settembre nella libreria IoCiSto nel cuore del Vomero a Napoli, per la prima volta dopo Roma, la prima giornata dell’Eirenefestival del libro per la Pace e la non Violenza. - facebook.com Vai su Facebook
A Napoli il premio internazionale "Pellegrini di pace". Iniziativa diocesi con l'Arciconfraternita dei Pellegrini #ANSA - X Vai su X
Napoli non c’è pace per Lucca | altra bocciatura pesante per l’attaccante.
Il Napoli scopre Lucca: primo gol per Conte e Catanzaro battuto - 1 sul Catanzaro, con reti nei primi 7’ di Raspadori e Lucca su rigore, procurato dallo stesso centravanti ex ... Lo riporta gazzetta.it
Raspadori-Lucca gol, il Napoli supera il test con il Catanzaro - Conte parte senza gli assenti McTominay, Buongiorno, Politano, Gilmour, Anguissa e Simeone che si ... Si legge su ansa.it