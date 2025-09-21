Napoli mobilitazione contro la chiusura di pzza Plebiscito per eventi a pagamento

Anteprima24.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Mille firme in meno di una settimana a Napoli per dire no alla chiusura continuativa di piazza Plebiscito. “Questo – dicono i promotori – è il secondo anno che viene chiusa la piazza per una interminabile serie di serate musicali a pagamento”. Per questo i comitati civici, Felix, Plebiscito e dintorni, comitato per la salvaguardia e la vivibilità di Monte Echia e la Consulta delle Associazioni della prima municipalità hanno avviato una raccolta di firme che, spiegano, “ha riscosso grance successo non solo tra gli abitanti della zona”.   A loro giudizio la chiusura provoca:   1. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

napoli mobilitazione contro la chiusura di pzza plebiscito per eventi a pagamento

© Anteprima24.it - Napoli, mobilitazione contro la chiusura di p.zza Plebiscito per eventi a pagamento

In questa notizia si parla di: napoli - mobilitazione

Fuga da casa e mistero: “Sandro visto a Napoli”. Mobilitazione per trovarlo

Napoli, mobilitazione per due pini storici all’Arenella: appello per lo stop all’abbattimento

Operai, studenti, precari. Proteste e cortei per Gaza; “Gaza sta bruciando: scendi in piazza” Imponente mobilitazione a Napoli contro il genocidio in Palestina; Pronta la mobilitazione contro la chiusura del cinema Metropolitan.

Campania: Graziano (Pd), 'mobilitazione contro chiusura punti nascita, deroga atto dovuto' - "In Campania prosegue la mobilitazione contro la chiusura dei punti nascita di Sessa Aurunca, Piedimonte Matese e Sapri. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Mobilitazione Contro Chiusura