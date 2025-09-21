Napoli evade dai domiciliari per fare il parcheggiatore abusivo | arrestato 46enne a Bagnoli

Polizia blocca un uomo già sottoposto a misura cautelare a Napoli. La Polizia di Stato ha arrestato un 46enne napoletano per evasione a Bagnoli. Durante i controlli in viale Giochi del Mediterraneo, gli agenti del Commissariato hanno sorpreso l’uomo mentre indirizzava gli automobilisti nelle aree di sosta, svolgendo l’attività di parcheggiatore abusivo. Alla vista dei poliziotti, il 46enne ha tentato di allontanarsi, ma è stato rapidamente bloccato. Gli agenti hanno accertato che era sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio e la persona. Il parcheggiatore abusivo è stato arrestato e denunciato anche per la violazione del provvedimento DACUR, poiché sorpreso nuovamente a esercitare l’attività illecita. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it