Napoli evade dai domiciliari per fare il parcheggiatore abusivo | arrestato 46enne a Bagnoli
Polizia blocca un uomo già sottoposto a misura cautelare a Napoli. La Polizia di Stato ha arrestato un 46enne napoletano per evasione a Bagnoli. Durante i controlli in viale Giochi del Mediterraneo, gli agenti del Commissariato hanno sorpreso l’uomo mentre indirizzava gli automobilisti nelle aree di sosta, svolgendo l’attività di parcheggiatore abusivo. Alla vista dei poliziotti, il 46enne ha tentato di allontanarsi, ma è stato rapidamente bloccato. Gli agenti hanno accertato che era sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio e la persona. Il parcheggiatore abusivo è stato arrestato e denunciato anche per la violazione del provvedimento DACUR, poiché sorpreso nuovamente a esercitare l’attività illecita. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: napoli - evade
Napoli, 30enne evade dai domiciliari per una rapina: sprofonda in un canale e muore
Evade dai domiciliari a Napoli e finisce arrestato a Roma: smontava auto in strada con una Fiat 500 a noleggio
Napoli, 53enne evade dai domiciliari e aggredisce la polizia
#Napoli - Porta Capuana, 27enne evade dai domiciliari: arrestato dalla Polizia #Cronaca #PortaCapuana #Polizia #Arresto #Evasione #Domiciliari #Stupefacenti #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
#Napoli - Piazza Capuana, evade dai domiciliari: arrestato 47enne #Cronaca #PoliziaDiStato #PiazzaCapuana #Arresto #NanoTV - X Vai su X
Napoli, evade da domiciliari per una cena a base di sushi: arrestata; Napoli, evade dai domiciliari per andare a mangiare sushi: arrestata; Evade dai domiciliari per fare il parcheggiatore abusivo.
Evade dai domiciliari per fare il parcheggiatore abusivo - L'uomo è stato anche denunciato per aver esercitato nuovamente l’attività illecita di parcheggiatore abusivo e per inosservanza degli ... Come scrive napolitoday.it
Napoli, evade da domiciliari per una cena a base di sushi: arrestata - Una cena a base di sushi costata cara: durante un controllo di routine a un posto di blocco lungo la Circumvallazione Esterna di Napoli, nella serata di ieri i carabinieri hanno fermato una coppia ... Riporta rainews.it