Napoli controlli nella movida | 16enne fermato con due coltelli per un Reel
Controlli serrati dei Carabinieri nel centro storico. Notte intensa di controlli nel cuore della movida napoletana. I Carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno fermato un 16enne in via del Grande Archivio, trovato con due coltelli nuovi di zecca nascosti nelle tasche. Il ragazzo, incensurato e studente, ha tentato di giustificarsi dicendo che le armi servivano solo per registrare un Reel sui social. Per lui è scattata la denuncia per detenzione di armi e il sequestro dei coltelli. Giovane fermato con coltello a serramanico. Poco dopo, i militari hanno bloccato un 20enne di origini marocchine, sorpreso con un coltello a serramanico durante un controllo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Napoli, controlli della Polizia a Mergellina: identificate 300 persone e 6 sanzioni
Il video dei controlli nella Terra dei Fuochi tra Napoli e Caserta, roghi e traffico di rifiuti: maxi multe
Doppio arresto nel cuore di Napoli: droga, evasione e controlli a tappeto nel centro città
Napoli, 16enne con due armi in tasca per un Reel; 16enne con due coltelli addosso, "devo fare un reel"; denunciato; Movida sotto controllo a Ferragosto: l'intervento dei carabinieri.
