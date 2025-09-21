Napoli controlli nella movida | 16enne fermato con due coltelli per un Reel

Controlli serrati dei Carabinieri nel centro storico. Notte intensa di controlli nel cuore della movida napoletana. I Carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno fermato un 16enne in via del Grande Archivio, trovato con due coltelli nuovi di zecca nascosti nelle tasche. Il ragazzo, incensurato e studente, ha tentato di giustificarsi dicendo che le armi servivano solo per registrare un Reel sui social. Per lui è scattata la denuncia per detenzione di armi e il sequestro dei coltelli. Giovane fermato con coltello a serramanico. Poco dopo, i militari hanno bloccato un 20enne di origini marocchine, sorpreso con un coltello a serramanico durante un controllo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it