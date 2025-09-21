Napoli con il Pisa si cambia | c’è solo una decisione da prendere

In casa Napoli, dopo il ko con il City, si cambierà tanto contro il Pisa. Dopo le tre vittorie ottenute in campionato, di fatto, il Napoli di Antonio Conte ha dovuto alzare bandiera bianca per la prima volta in questo primissimo scorcio di stagione. Giovedì sera, infatti, i partenopei, hanno perso con il Manchester City con il risultato finale di 0-2. Archiviato questo match, contraddistinto dall’espulsione di Di Lorenzo dopo appena venti minuti, il Napoli è atteso dalla sfida di domani sera contro il Pisa. Proprio per questa gara contro i toscani, di fatto, Antonio Conte ha in mente tanti cambi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

