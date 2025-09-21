Napoli con il Pisa si cambia | c’è solo una decisione da prendere
In casa Napoli, dopo il ko con il City, si cambierà tanto contro il Pisa. Dopo le tre vittorie ottenute in campionato, di fatto, il Napoli di Antonio Conte ha dovuto alzare bandiera bianca per la prima volta in questo primissimo scorcio di stagione. Giovedì sera, infatti, i partenopei, hanno perso con il Manchester City con il risultato finale di 0-2. Archiviato questo match, contraddistinto dall’espulsione di Di Lorenzo dopo appena venti minuti, il Napoli è atteso dalla sfida di domani sera contro il Pisa. Proprio per questa gara contro i toscani, di fatto, Antonio Conte ha in mente tanti cambi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: napoli - pisa
Il Genoa guarda in casa Napoli per un ritorno: c’è anche il Pisa
Zerbin-Pisa, si tratta ancora: il Napoli apre alla formula giusta
Pisa, annuncio di Gilardino su Simeone e Zerbin: novità sulla doppia cessione del Napoli
236 presenze e 6 gol, dal 2013 al 2019, per Raul Albiol: tutta Napoli attende il ritorno del Patron Il difensore spagnolo, ora al Pisa, potrebbe fare la sua prima presenza con la maglia dei toscani proprio contro i partenopei Già nel dicembre del 2022, in occ - facebook.com Vai su Facebook
Gilardino, tecnico del Pisa, ci crede e lancia la sfida al Napoli: "Niente paura: dirò ai ragazzi di dare tutto" Il tecnico ha anche parlato del possibile esordio, proprio al Maradona, del grande ex Albiol e dell'infortunato Stengs ? #SSCNapoli #Pisa #SpazioNa - X Vai su X
Napoli, Conte cambia modulo e si affida al fattore Maradona: contro il Pisa la prima mini-fuga in campionato - Il pareggio della Juventus a Verona apre al Napoli una chance preziosa: restare solo al comando della Serie A e tentare la prima mini- Da gonfialarete.com
Napoli-Pisa, le probabili formazioni: Conte cambia modulo e valuta 5 modifiche - Posticipo del lunedì per il Napoli di Antonio Conte che, dopo l'impegnativo match di Champions League contro il Manchester City, dovrà affrontare il Pisa in casa il 22 settembre ... Lo riporta tuttonapoli.net