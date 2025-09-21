Napoli chance vetta col Pisa | Conte pensa al turnover

"> Il pareggio della Juventus a Verona ha spalancato al Napoli un’occasione irripetibile. Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, domani sera contro il Pisa al Maradona gli azzurri potranno staccare tutti e prendersi la vetta solitaria della Serie A. Un traguardo affascinante, ma non privo di insidie: il campionato, ricorda l’autore, sa diventare particolarmente complicato dopo i turni di Champions, come ha dimostrato la caduta della squadra di Tudor. Per questo Antonio Conte si orienta verso un turnover calibrato. «Mini», scrive ancora Mandarini sul Corriere dello Sport: due-tre cambi e il solito ballottaggio in porta tra Milinkovic-Savic e Meret, un tormentone che continua ad animare le vigilie. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

