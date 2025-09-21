Napoli avvertito il Milan fa paura | ne è convinto anche Adani

Spazionapoli.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lele Adani si è espresso in maniera netta sul Milan di Allegri.  Questo turno di campionato, almeno fino a questo momento, ha portato con sé le notizie della vittoria del Milan contro l’Udinese e del pari della Juventus contro il Verona. Proprio la prestazione fornita  dagli uomini di Massimiliano Allegri contro i friulani ha fatto sicuramente ben sperare i tifosi del ‘Diavolo rossonero’. Il Milan, al netto del risultato finale di 0-3, contro l’Udinese  si è infatti mostrato davvero autorevole, avvalorando così la propria candidatura per la vittoria finale dello scudetto. Bastante pensare che anche lo stesso di Lele Adani ha elogiato il gioco espresso dalla squadra agli ordini di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli avvertito il milan fa paura ne 232 convinto anche adani

© Spazionapoli.it - Napoli avvertito, il Milan fa paura: ne è convinto anche Adani

In questa notizia si parla di: napoli - avvertito

Forte terremoto di magnitudo 4.6 ai Campi Flegrei, avvertito in tutta la provincia di Napoli

Campi Flegrei, nuovo forte terremoto di magnitudo 4.6, scuole evacuate e paura tra i cittadini. Avvertito anche a Napoli

Il terremoto è stato avvertito anche a Napoli

Milan fa il pieno di rimpianti mentre il Napoli si rialza e sogna; Loftus-Cheek out per appendicite: operato; Loftus-Cheek ricoverato d’urgenza per appendicite acuta: salta Napoli-Milan.

napoli avvertito milan faMilan-Napoli, ufficiale il divieto di trasferta per i residenti in Campania: le info e i prezzi dei biglietti - La notizia era nell’aria già da qualche giorno, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: i tifosi del Napoli non potranno assistere alla trasferta di ... Da msn.com

Napoli insiste per Miretti. Vlahovic, il Milan ci crede - E' questo il successo dell'intervista di Damien Comolli a Sky Sport, durante la quale, oltre a far capire che SANCHO arriverà ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Avvertito Milan Fa