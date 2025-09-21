Napoli avvertito il Milan fa paura | ne è convinto anche Adani

Lele Adani si è espresso in maniera netta sul Milan di Allegri. Questo turno di campionato, almeno fino a questo momento, ha portato con sé le notizie della vittoria del Milan contro l’Udinese e del pari della Juventus contro il Verona. Proprio la prestazione fornita dagli uomini di Massimiliano Allegri contro i friulani ha fatto sicuramente ben sperare i tifosi del ‘Diavolo rossonero’. Il Milan, al netto del risultato finale di 0-3, contro l’Udinese si è infatti mostrato davvero autorevole, avvalorando così la propria candidatura per la vittoria finale dello scudetto. Bastante pensare che anche lo stesso di Lele Adani ha elogiato il gioco espresso dalla squadra agli ordini di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

