napoli 16enne trovato con due coltelli in tasca per un reel

Controlli dei Carabinieri nella movida napoletana. Durante un sabato sera movimentato (20 settembre) nel centro storico di Napoli, i carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno intensificato i controlli nella movida. L'operazione ha evidenziato una realtà preoccupante: alcuni giovani sembrano più attenti ai social che alla sicurezza reale, pronti a correre rischi pur di apparire in un Reel o in una foto virale. Ragazzo inseguito e denunciato. In via del Grande Archivio, i militari hanno tentato di fermare un 16enne, che ha provato a fuggire. Dopo pochi metri, è stato bloccato tra la folla.

