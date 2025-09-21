Napoli 16enne trovato con due coltelli in tasca per un Reel

Dayitalianews.com | 21 set 2025

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli dei Carabinieri nella movida napoletana. Durante un sabato sera movimentato (20 settembre) nel centro storico di Napoli, i carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno intensificato i controlli nella movida. L’operazione ha evidenziato una realtà preoccupante: alcuni giovani sembrano più attenti ai social che alla sicurezza reale, pronti a correre rischi pur di apparire in un Reel o in una foto virale. Ragazzo inseguito e denunciato. In via del Grande Archivio, i militari hanno tentato di fermare un 16enne, che ha provato a fuggire. Dopo pochi metri, è stato bloccato tra la folla. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Napoli, 16enne trovato con due coltelli in tasca per un Reel

