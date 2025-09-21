Napoletani tornate nei tombini scritte razziste nei bagni della pizzeria Il titolare | Prima si è mangiato la mia pizza poi mi ha offeso

SACILE - Davvero una brutta sorpresa, quella che si è trovato di nuovo di fronte l'altra sera Salvatore Staiano, noto gestore e maestro pizzaiolo del Madera di Cornadella. Sulle. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - «Napoletani tornate nei tombini», scritte razziste nei bagni della pizzeria. Il titolare: «Prima si è mangiato la mia pizza, poi mi ha offeso»

#eventi Premio Carosone 2025, torna l'appuntamento annuale tanto atteso dai napoletani>>> https://shorturl.at/ahXbc - facebook.com Vai su Facebook

Tornate a Napoli’, dicono. Certo: con stipendi da 600€, contratti fantasma, trasporti inesistenti e servizi al minimo. Non manca la nostalgia, manca la dignità. I ragazzi tornerebbero domani, se la città offrisse davvero futuro. #tornateANapoli #Napoli - X Vai su X

Tornate a Napoli, Arturo Cirillo: «La scuola forma talenti nel segno di Eduardo» - Franco Quadri lo definiva un «napoletano astratto», se non altro per l’acquisizione tardiva della lingua di Parthenope, scelta in carriera più come idioma teatrale che di vita. ilmattino.it scrive

Tornate a Napoli, Gianfelice Imparato: «Lavorate qui: siete una risorsa per la comunità» - Quel fujtevenne era una provocazione, parola di chi con Eduardo ci ha lavorato, di qualcuno che con il grande drammaturgo ha mosso i primi passi nella recitazione. Si legge su ilmattino.it