Nadia la donna dei record Battocletti va ai 5.000 | È per la mia famiglia
Chi, se non lei? Chi, se non la meravigliosa Nadia Battocletti, poteva regalare all’Italia della atletica una giornata storica? Fino a ieri, le spedizioni Azzurre ai Mondiali mai avevano conquistato più di sei medaglie e quel numero era un tabù, se si pensa che la rassegna iridata tra piste e pedane viene disputata dal remoto 1983. Da ieri, appunto, il sortilegio è infranto. Prendendo uno splendido bronzo sui 5.000, Nadia Battocletti ha confermato quanto in fondo sapevamo già. Lei non è semplicemente una campionessa. È un simbolo. E lo sa. L’emozione. C’è persino qualcosa di commovente, nella avventura esistenziale ed agonistica della podista trentina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: nadia - donna
Nadia Gresini, la prima donna del Motomondiale
NESSUNA COME LEI Ecco a voi la prima donna azzurra a conquistare due medaglie nella stessa edizione dei Mondiali di atletica! 10.000 metri 5000 metri È una fuoriclasse. È NADIA BATTOCLETTI #ItaliaTeam #WorldAthleticsChamps #Tokyo2025 - facebook.com Vai su Facebook
NADIA BRONZOOOO NEI 5000! RECORD STORICO DI MEDAGLIE PER L’ITALIA AI MONDIALI! #Tokyo2025 Impresa di Nadia Battocletti bronzo nei 5000 a Tokyo, prima donna azzurra a conquistare due medaglie nella stessa edizione dei Mondiali Italia 7 m - X Vai su X
Nadia Battocletti è la settima meraviglia del mondo: bronzo iridato nei 5.000m a Tokyo 2025 · Atletica; Battocletti, ancora tu! Bronzo magico nei 5000, Italia da record; Battocletti oltre l’impossibile: bronzo nei 5000 donne di Tokyo e secondo podio mondiale.
Nadia la donna dei record. Battocletti va ai 5.000: "È per la mia famiglia" - Mai così tante medaglie per l’Italia: "Ero stanca, adesso voglio solo dormire". Come scrive sport.quotidiano.net
Nadia Battocletti bronzo nei 5000, i Mondiali dell'Italia sono da record: ma c'è il dramma di Vittoria Fontana - Mondiali di atletica a Tokyo da record grazie al bronzo di Nadia Battocletti nei 5000: sette medaglie per l'Italia. Segnala sport.virgilio.it