Nadia la donna dei record Battocletti va ai 5.000 | È per la mia famiglia

Sport.quotidiano.net | 21 set 2025

Chi, se non lei? Chi, se non la meravigliosa Nadia Battocletti, poteva regalare all’Italia della atletica una giornata storica? Fino a ieri, le spedizioni Azzurre ai Mondiali mai avevano conquistato più di sei medaglie e quel numero era un tabù, se si pensa che la rassegna iridata tra piste e pedane viene disputata dal remoto 1983. Da ieri, appunto, il sortilegio è infranto. Prendendo uno splendido bronzo sui 5.000, Nadia Battocletti ha confermato quanto in fondo sapevamo già. Lei non è semplicemente una campionessa. È un simbolo. E lo sa. L’emozione. C’è persino qualcosa di commovente, nella avventura esistenziale ed agonistica della podista trentina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Nadia la donna dei record. Battocletti va ai 5.000: "È per la mia famiglia"

