MX2 Laengenfelder vince il titolo al termine di un GP d’Australia nel quale è successo di tutto

Una stagione incredibile, emozionante, vibrante, decisa solamente nell’ultima manche dell’ultimo round. Nella maniera più atroce possibile, ovvero per colpa di un problema tecnico. Simon Laengenfelder ha vinto il titolo iridato della MX2 (il primo) al termine di un avvincente domenica del Gran Premio d’Australia, ventesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale MX2 2025. Sul tracciato di Darwin, reso quasi impossibile da una pioggia torrenziale, specialmente in Gara-2, sono andate in scena due manche di grande spessore nelle quali è successo di tutto. Letteralmente. Con questi risultati il titolo è andato a Laengenfelder con 928 punti contro i 919 di Kay de Wolf. 🔗 Leggi su Oasport.it

