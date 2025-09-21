Musica Chiara Civello lunedì sera a Cagliari con Acustica

Ildenaro.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 21 set. (askanews) – Rinviato a nuova data, per un’improvvisa indisposizione dell’artista, il concerto di Simona Molinari che era in programma domenica 21 settembre, la voce di Chiara Civello sarà la protagonista della serata di lunedì 22 a Cagliari, che chiude la sezione centrale del 28esimo festival Forma e Poesia nel Jazz. “Acustica” è il progetto che la cantautrice e polistrumentista romana proporrà al Teatro Massimo accompagnata da Marco Aquerelli alle chitarre e Livia De Romanis al violoncello. Lo stile di Chiara Civello trascende i generi, fondendo lo spirito improvvisativo del jazz, la profondità emotiva del soul, l’appeal del pop e la poesia della musica brasiliana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: musica - chiara

Flavio racconta “Chiara” e il suo percorso artistico nel podcast Unplugged Playlist: emozione, musica e impegno sociale al Festival Voci dal Mediterraneo 2025

Ferragosto in musica alle Terme Preistoriche con Aba Chiara & Soul Explosion

Minturno Musica Estate 2025 con Mietta, Marcella Bella, Chiara Galiazzo

musica chiara civello luned236Musica, Chiara Civello lunedì sera a Cagliari con “Acustica” - (askanews) – Rinviato a nuova data, per un’improvvisa indisposizione dell’artista, il concerto di Simona Molinari che era in programma domenica 21 settembre, la voce di Chiara Civello sa ... askanews.it scrive

Chiara Civello all'Auditorium Parco della Musica - Venerdì 20 dicembre (ore 21) all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Chiara Civello chiude a Roma il suo "Canzoni – 10 Years – Gold Tour". Come scrive romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Musica Chiara Civello Luned236