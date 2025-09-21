Musica Chiara Civello lunedì sera a Cagliari con Acustica
Roma, 21 set. (askanews) – Rinviato a nuova data, per un’improvvisa indisposizione dell’artista, il concerto di Simona Molinari che era in programma domenica 21 settembre, la voce di Chiara Civello sarà la protagonista della serata di lunedì 22 a Cagliari, che chiude la sezione centrale del 28esimo festival Forma e Poesia nel Jazz. “Acustica” è il progetto che la cantautrice e polistrumentista romana proporrà al Teatro Massimo accompagnata da Marco Aquerelli alle chitarre e Livia De Romanis al violoncello. Lo stile di Chiara Civello trascende i generi, fondendo lo spirito improvvisativo del jazz, la profondità emotiva del soul, l’appeal del pop e la poesia della musica brasiliana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
