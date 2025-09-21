Musica barocca a Torno | concerto del Capriccio Consort nella chiesa di san Giovanni

Quicomo.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Associazione Via de Benzi 17 porta a Torno un appuntamento di musica antica: domenica 28 settembre 2025, nella chiesa di San Giovanni, è in programma un concerto del Capriccio Consort, ensemble nato nel 2023 e dedicato alla tavolozza di colori e sentimenti del barocco. L’evento nasce dalla. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: musica - barocca

Il trombettista Paolo Fresu in concerto per una serata che unisce musica barocca e jazz

Il trombettista Paolo Fresu in concerto per una serata che unisce musica barocca e jazz

La Tuscia si trasforma nella capitale della musica barocca: inizia il festival "Alessandro Stradella"

Musica barocca a Torno: concerto del Capriccio Consort nella chiesa di san Giovanni; Torna “note di notte” tra musica, arte e suggestioni barocche; Torna il Festival del Barocco. Ecco il programma dei concerti.

musica barocca torno concertoMusica barocca a Torno: concerto del Capriccio Consort nella chiesa di san Giovanni - L’iniziativa è promossa da Associazione Via de Benzi 17, realtà che da anni anima la vita culturale del paese con concerti, teatro, esposizioni e incontri. Da quicomo.it

Modulazioni-Vertigo: tre giorni tra musica rinascimentale, barocco latino ed elettronica a Cuneo - Dal 19 al 21 settembre il gran finale del festival con Marco Beasley, l'ensemble Voz Latina e rielaborazioni elettroacustiche degli Scarlatti. Scrive targatocn.it

Cerca Video su questo argomento: Musica Barocca Torno Concerto