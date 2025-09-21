Musetti-Basilashvili | orario precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti torna in campo. Il tennista azzurro sfida oggi, domenica 21 settembre, il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 114 del mondo, nei quarti di finale dell'Atp 250 di Chengdu. Musetti, risalito al nono posto del ranking Atp, ha battuto all'esordio in tre set il croato Dino Prizmic, facendo così partire ufficialmente la sua . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: musetti - basilashvili

LIVE Musetti-Basilashvili, Wimbledon 2025 in DIRETTA: attenzione al veterano georgiano

Pronostico Basilashvili-Musetti: c’è un precedente che preoccupa

Musetti-Basilashvili a Wimbledon: orario, precedenti e dove vederla

GRANDE LORENZO Musetti vince sul croato Dino Prizmic per 7-5 3-6 6-2, assicurandosi così un posto agli ottavi di finale, dove troverà Basilashvili - facebook.com Vai su Facebook

ATP Chengdu: sarà Basilashvili l'avversario di Musetti nei quarti di finale - X Vai su X

Musetti-Basilashvili oggi, Atp Chengdu. Orario e dove vederla in tv; Musetti-Basilashvili: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Wimbledon in tempo reale; Musetti-Basilashvili a Wimbledon: orario, precedenti e dove vederla.

Atp 250 Chengdu, contro chi gioca Musetti? Avversario, data e orario del prossimo match - Musetti sogna la seconda affermazione di fila all'Atp 250 di Chengdu, dove in questa stagione difende il titolo di campione in carica. tag24.it scrive

LIVE Musetti-Basilashvili, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: c’è un precedente recente da riscattare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Musetti e ... Lo riporta oasport.it