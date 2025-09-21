Muore un base jumper dopo il lancio dai monti di Trento | la compagna non lo vede arrivare e lancia l'allarme

Il base jumper Giacomo Zamparo è morto nella giornata di oggi domenica 21 settembre dopo il lancio da Monte Mezza sopra Ospedaletto in Valsugana, in provincia di Trento. Dopo il volo sarebbe dovuto atterrare in una piazzola ma non è mai arrivato. Così la compagna che lo aspettava ha lanciato l'allarme. 🔗 Leggi su Fanpage.it