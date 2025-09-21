Muore in mare a Follonica | tragedia davanti ai familiari Vani i soccorsi in spiaggia
Follonica, 21 settembre 2025 – Tragedia nel mare di Follonica. Una donna di 63 anni è morta a causa di un malore avvenuto nella mattina di domenica 21 settembre. La donna era con i familiari sull’arenile, approfittando della bella giornata di sole. Erano circa le 10.30 quando la donna si è sentita male. Subito dalla spiaggia sono scattate le telefonate di soccorso al 118. Sono intervenute l’ambulanza della Croce rossa di Castiglione della Pescaia con infermiere. Il personale sanitario ha subito capito la gravità della situazione ed è stato allertato anche l’elicottero Pegaso. Contemporaneamente è intervenuta la Guardia Costiera. 🔗 Leggi su Lanazione.it
