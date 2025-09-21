Muore a 104 anni Elpidio Calcagnini Era il sindaco dal cuore generoso

Si è spento venerdì sera, alla soglia dei 105 anni, l’ex sindaco di Piagge Elpidio Calcagnini. Un incarico, quello di capo dell’amministrazione del suo paese, fino al 31 dicembre 2016 comune autonomo, che Calcagnini ricoprì dal ‘52 al ’56, impegnandosi al massimo per la propria comunità, tanto da riuscire a ottenere finanziamenti per oltre 25milioni di lire, con cui furono realizzati l’acquedotto, la rete elettrica, due nuove scuole e una strada. Perché lui è stato sempre un generoso, attento agli altri e alle loro esigenze, come ha dimostrato anche nel novembre dell’anno scorso, in occasione del suo 104esimo compleanno, quando a parenti e amici riunitisi per festeggiare il suo genetliaco disse convintamente: "Non fatemi regali, ho ciò che mi basta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Muore a 104 anni Elpidio Calcagnini. Era il sindaco dal cuore generoso

