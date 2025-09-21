Mudingayi racconta | Ecco come mi ha accolto Zanetti Inter? Potevo andare qui ma quando mi chiamò lui…

Mudingayi, ex centrocampista belga dell’Inter, tra le altre, ripercorre i suoi anni a Milano tra ricordi, infortuni e compagni di squadra. Dopo aver militato nell’ Inter, arrivato dal Bologna, dal 2012 al 2014, fino allo svincolo dai nerazzurri, Gaby Mudingayi si è raccontato ai microfoni di Gazzetta.it, ricordando con emozione il suo approdo ad Appiano Gentile. «Potevo andare al Napoli o alla Fiorentina, ma quando mi telefonò Moratti tremavo. Zanetti mi accolse come un figlio», ha rivelato l’ex centrocampista belga, oggi 43enne, sottolineando l’impatto emotivo e umano dell’ingresso in una squadra di grandi campioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

