Mps, Nagel ci ripensa e aderisce all'Ops.

«Nessun razionale, nessun valore, non aderire all'offerta Mps!». È con questo slogan che Mediobanca, per settimane, ha guidato la sua campagna-media di resistenza contro l'Opas lanciata da Monte dei Paschi di Siena. Un'operazione bollata dall'amministratore delegato Alberto Nagel come «non consueta e non standard, con troppe anomalie» nonché - come recitava anche il claim - «ostile, non concordata, priva di razionale industriale». Eppure, dopo la vittoria di Rocca Salimbeni, anche i tre massimi dirigenti di Piazzetta Cuccia hanno deposto le armi. Dopo le cospicue vendite sul mercato delle scorse settimane, Nagel, il presidente Renato Pagliaro e il direttore generale Francesco Saverio Vinci hanno aderito, almeno in parte, all'offerta di acquisto e scambio la cui riapertura si conclude domani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

