Moviola Lazio-Roma | Belayane e Guendouzi espulsi nel finale Cosa è successo

Moviola Lazio Roma: Belayane e Guendouzi espulsi nel finale. Cosa è successo nei concitati ultimi minuti del derby della capitale Un finale di partita incandescente, dove il triplice fischio non è servito a placare gli animi, ma solo a certificare un’inevitabile coda polemica. La tensione, già palpabile dopo l’espulsione di Belahyane all’87’ per una brutta pedata a palla . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Lazio-Roma: Belayane e Guendouzi espulsi nel finale. Cosa è successo

In questa notizia si parla di: moviola - lazio

Moviola Inter-Fluminense: Thiago Silva come Bisseck con la Lazio

Juventus Women Lazio: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live

Moviola Sassuolo Lazio, l’episodio chiave del match di Serie A

#LazioRoma, la moviola: Ferguson rischia il giallo su Gila #ASRoma - X Vai su X

La moviola di Sassuolo-Lazio: Tremolada in affanno sbaglia diverse decisioni - facebook.com Vai su Facebook

Moviola Lazio Roma, espulso Belahyane: il fermo immagine del fallo dà ragione all’arbitro; Lazio Roma, Guendouzi espulso a fine partita: cosa è successo; La Roma vince il derby: decide Pellegrini, Lazio in dieci con Belayane.

Lazio-Roma, Belahyane espulso: fallo su Koné e rosso diretto per il centrocampista, cosa è successo - Almeno lo è stato fino all'85', poi sono saltati i nervi e la partita si è fatta più aspra ... msn.com scrive

Lazio Roma 0-0 LIVE: inizia il derby! - Lazio Roma, allo Stadio Olimpico il match valido per la quarta giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Il derby della Capitale tra Lazio e Roma, in programma do ... Secondo lazionews24.com