Mourinho rivela | Ho parlato con questi due club Non sono venuto per fare guerra al Porto

Mourinho ha festeggiato la prima vittoria sulla panchina del Benfica. In conferenza stampa il tecnico ha parlato della rivalità con il Porto, suo ex club. Dopo il 3-0 rifilato all’ AVS, José Mourinho, ex allenatore dell’ Inter, ha parlato in conferenza stampa del suo inizio di avventura alla guida del Benfica, chiarendo le motivazioni che lo hanno portato a scegliere il club lusitano e il rapporto con i rivali storici del calcio portoghese. IL RAPPORTO CON IL PORTO E LO SPORTING Lo Special One ha rivelato di aver già avuto contatti con André Villas-Boas, presidente del Porto, e con Frederico Varandas, numero uno dello Sporting, subito dopo aver firmato con il Benfica. 🔗 Leggi su Internews24.com

