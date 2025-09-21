Il sorriso di Alessandra Keller davanti al pubblico di casa. L’elvetica si è infatti imposta nella prova femminile di cross-country in occasione della tappa valida per la Coppa del Mondo di mountain bike attualmente in atto proprio a Lenzerheide. Prova di grande consistenza quella dell’atleta, apparsa in palla fin dalle primissime battute della gara. Nello specifico la svizzera in forza al team Thomas Maxon ha eseguito di una partenza molto decisa, tenendo alto il ritmo fino al traguardo finale, dove ha fermato il cronometro in 1:24:10 rifilando sedici secondi alla svedese Jenny Rissveds (Canyon CLLCTVXCO), seconda davanti alla statunitense Savilia Blunt (Decathlon Ford Racing Team), sul gradino più basso del podio con un ritardo di +0:25 nonostante una scivolata che ha quasi compresso la sua giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it

Mountain Bike: Keller trionfa alla Coppa del Mondo di Lenzerheide, nona Berta. Maxwell fuori dalla top 3