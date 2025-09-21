Mountain Bike | Alan Hatherly trionfa a Lenzerheide in Coppa del Mondo Avondetto sfiora ancora il podio

Termina con il successo di Alan Hatherly la tappa di Coppa del Mondo di mountain bike, specialità cross-country, andata in scena questo fine settimana in quel di Lenzerheide. Successo netto quello del corridore in forza al team Giant Factory Off-Road Team – XC (reduce dall’oro mondiale di qualche giorno fa), arrivato al traguardo con oltre trenta secondi di margine.   Nello specifico il sudafricano ha fermato il cronometro a 1:20:23, rifilando un gap di +0:32 al britannico Charlie Aldridge (Cannondale Factory Racing), secondo davanti al transalpino Adrien Boichis (Wilier-Vittoria Factory Team), sul gradino più basso del podio a +0:39. 🔗 Leggi su Oasport.it

