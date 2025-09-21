Mountain Bike | Alan Hatherly trionfa a Lenzerheide in Coppa del Mondo Avondetto sfiora ancora il podio
Termina con il successo di Alan Hatherly la tappa di Coppa del Mondo di mountain bike, specialità cross-country, andata in scena questo fine settimana in quel di Lenzerheide. Successo netto quello del corridore in forza al team Giant Factory Off-Road Team – XC (reduce dall’oro mondiale di qualche giorno fa), arrivato al traguardo con oltre trenta secondi di margine. Nello specifico il sudafricano ha fermato il cronometro a 1:20:23, rifilando un gap di +0:32 al britannico Charlie Aldridge (Cannondale Factory Racing), secondo davanti al transalpino Adrien Boichis (Wilier-Vittoria Factory Team), sul gradino più basso del podio a +0:39. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: mountain - bike
Mountain Bike World series: le spettacolari downhill di La Thuiile IN DIRETTA
Montefalcone Appennino, il cuore delle Marche batte al ritmo di mountain bike
Mountain bike: la scatenata Samara Maxwell trionfa in Coppa del Mondo a Pal Arinsal. Quarta Martina Berta
A #Lenzerheide, in #Svizzera, il mondo della mountain bike si inchina: Nino #Schurter, il “#GOAT” (Greatest Of All Time), si prepara per la sua ultima gara di #CoppadelMondo - facebook.com Vai su Facebook
Vuoi vincere una mountain bike elettrica? Con BBVA basta usare la tua carta di debito per partecipare! Scopri di più https://bbva.it/persone/promozioni/compra-vinci.html… - X Vai su X
Mountain Bike: Alan Hatherly trionfa a Lenzerheide in Coppa del Mondo. Avondetto sfiora ancora il podio; Coppa del Mondo, Lenzerheide: Hatherly è tornato e vince ancora. Avondetto (4°) deve rimandare di nuovo l'appuntamento con il podio; Mondiali XCO: Alan Hatherly bis iridato! Argento Simone Avondetto.
Mountain Bike: Alan Hatherly trionfa a Lenzerheide in Coppa del Mondo. Avondetto sfiora ancora il podio - Termina con il successo di Alan Hatherly la tappa di Coppa del Mondo di mountain bike, specialità cross- Scrive oasport.it
LIVE Mountain bike, Mondiali 2025 in DIRETTA: Hatherly straripante, Avondetto d’ARGENTO! - Quando è iniziato il penultimo giro gli azzurri stanno tenendo duro alle code del gruppo inseguitore. Riporta oasport.it