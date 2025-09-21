Motocross MXGP Romain Febvre è campione del mondo dopo un GP d’Australia condizionato dalla pioggia
Si è conclusa con il Gran Premio di Australia la stagione del Mondiale MXGP 2025. Il ventesimo ed ultimo appuntamento del calendario è stato decisivo per l’assegnazione del titolo Mondiale, conquistato dalla Kawasaki di Romain Febvre al termine di una gara-1 già risolutiva. Secondo titolo iridato per il francese a 10 anni dalla conquista del primo (2015). Prima manche che parte subito con il guizzo di Lucas Coenen, primo davanti a Jeffrey Herlings e Tim Gajser. Partenza tranquilla per Febvre che si piazza in quinta posizione davanti alla Ducati di Mattia Guadagnini. Il difficile tracciato di Darwin, condizionato anche dalla pioggia, non aiuta i sorpassi e Coenen riesce subito a conquistare un buon vantaggio sugli inseguitori. 🔗 Leggi su Oasport.it
