Motocross i piazzamenti finali degli italiani nei Mondiali MXGP e MX2 2025

Si è oggi conclusa con il Gran Premio di Australia 2025 la stagione Mondiale della MX2 e della MXGP. Al termine delle due gare della categoria MX2, sull’insidioso tracciato di Darwin, è stato Simon Langenfelder (KTM) a laurearsi campione del mondo, a conclusione di un weekend molto impegnativo. Nella classe regina, invece, è stato Romain Febvre (Kawasaki) a conquistare il titolo Mondiale al termine di gara-1, prima che gli organizzatori cancellassero per condizioni meteo avverse gara-2. Qual è stata la posizione finale degli italiani nelle classifiche Mondiali di entrambe le classi? In MX2 il primo degli azzurri è stato Andrea Adamo che, in sella alla sua KTM, si è piazzato terzo nella generale con 845 punti ottenuti in 20 gare, ottantotto di differenza rispetto al tedesco campione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Motocross, i piazzamenti finali degli italiani nei Mondiali MXGP e MX2 2025

