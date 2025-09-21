moto buds loop by swarovski la nostra recensione

Chi ha detto che gli auricolari devono essere discreti? I Motorola Moto Buds Loop, impreziositi da cristalli Swarovski, sfidano il minimalismo con un design che è a metà tra un gioiello e un accessorio hi-tech. Li abbiamo messi alla prova. Il design. Partiamo dall’unboxing. La confezione a scrigno — come il colore "french oak" della versione in test — evoca il mondo della gioielleria. Quando si apre la custodia, ci si trova davanti a quelli che sembrano più orecchini raffinati che i classici auricolari wireless. Il design è innovativo: due semicerchi si agganciano al padiglione auricolare. Nella versione in test, l'archetto è costellato di cristalli Swaroski (con tanto di certificato di originalità). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

