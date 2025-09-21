Morto Roberto Russo Monica Vitti ruppe tutti i tabù | la vita dopo di lei

Il mondo del cinema piange la morte di Roberto Russo, regista, sceneggiatore e fotografo, marito di Monica Vitti. Russo si è spento a 77 anni a Roma, in una Rsa dove era ricoverato da tempo. Il suo nome è stato spesso associato a quello di Monica Vitti con cui ha vissuto un’intensa storia d’amore, diventando il suo angelo custode negli ultimi anni di vita e in particolare nel periodo difficilissimo della malattia. L’amore di Roberto Russo e Monica Vitti. Un amore grande, quello di Roberto Russo e Monica Vitti, in grado di rompere tanti tabù. Primo fra tutti quello riguardante la differenza d’età in una coppia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Morto Roberto Russo, Monica Vitti ruppe tutti i tabù: la vita dopo di lei

In questa notizia si parla di: morto - roberto

Roberto morto all’improvviso a 20 anni, candele bianche e commossa veglia per ricordarlo

T-shirt, palloncini bianchi e lacrime al funerale di Roberto Campione, morto a 20 anni per arresto cardiaco

Firenze: morto Roberto Guadagnuolo, ex calciante verde. Una vita difficile: dentro e fuori dal carcere

Oggi la Chiesa celebra la memoria di San Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa Nato a Montepulciano, Siena, 4 ottobre 1542 Morto a Roma, 17 settembre 1621 Roberto Bellarmino nacque a Montepulciano nel 1542 da una ricca e numerosa f - facebook.com Vai su Facebook

È morto Robert Redford. Aveva 89 anni. - X Vai su X

Addio a Roberto Russo, marito di Monica Vitti. Regista, sceneggiatore e fotografo, aveva 77 anni; Roberto Russo, è morto il marito di Monica Vitti: il regista e fotografo aveva 77 anni; È morto Roberto Russo, marito di Monica Vitti.

Roberto Russo, è morto il marito di Monica Vitti: il regista e fotografo aveva 77 anni - Se n'è andato a Roma il regista e fotografo noto anche per il legame con Monica Vitti. Segnala vanityfair.it

È morto il regista e fotografo Roberto Russo, marito di Monica Vitti - È morto a Roma, all'età di 77 anni, Roberto Russo, regista, sceneggiatore e fotografo, marito di Monica Vitti: aveva sposato l'attrice nel 2000, dopo un lungo fidanzamento, e le era rimasto accanto ... Da ansa.it