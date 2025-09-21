Morto Roberto Russo con Monica Vitti ruppe tutti i tabù | la vita dopo di lei

Il mondo del cinema piange la morte di Roberto Russo, regista, sceneggiatore e fotografo, marito di Monica Vitti. Russo si è spento a 77 anni a Roma, in una Rsa dove era ricoverato da tempo. Il suo nome è stato spesso associato a quello di Monica Vitti con cui ha vissuto un’intensa storia d’amore, diventando il suo angelo custode negli ultimi anni di vita e in particolare nel periodo difficilissimo della malattia. L’amore di Roberto Russo e Monica Vitti. Un amore grande, quello di Roberto Russo e Monica Vitti, in grado di rompere tanti tabù. Primo fra tutti quello riguardante la differenza d’età in una coppia. 🔗 Leggi su Dilei.it

