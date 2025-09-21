Morto in un burrone in val di Vara Vittorio Mavisini era un notissimo cristesante | Foto
Ha perso la vita insieme al fratello, anche lui uno dei portatori dei grandi Cristi in processione, capaci di tenere più di 100 kg di peso. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In questa notizia si parla di: morto - burrone
Ex preside scomparso ritrovato morto in un burrone
Esce per una passeggiata nel giorno del suo compleanno: trovato morto in un burrone
Cade in un burrone per vedere i fuochi d'artificio vicino Lucca: morto il poliziotto Marco Alisciani
Auto in un burrone, morto un ragazzo di 20 anni vicino ad Agrigento https://palermo.repubblica.it/cronaca/2025/09/04/news/auto_burrone_morto_ragazzo_20_anni_agrigento-424825172/?ref=twhl… - X Vai su X
Cade tra le rocce cercando funghi sul monte Penna, morto un giovane - facebook.com Vai su Facebook
Morto in un burrone in val di Vara, Vittorio Mavisini era un notissimo cristesante; Tragedia in Val di Vara: fratelli muoiono in un incidente stradale; Val di Vara, due cercatori di funghi muoiono precipitando con l’auto in un burrone.
Morto in un burrone in val di Vara, Vittorio Mavisini era un notissimo cristesante - Ha perso la vita insieme al fratello, anche lui uno dei portatori dei grandi Cristi in processione, capaci di tenere più di 100 kg di peso ... Lo riporta ilsecoloxix.it
Val di Vara, due cercatori di funghi muoiono precipitando con l’auto in un burrone - Una giornata di ricerca di funghi si è trasformata in tragedia in alta Val di Vara. Da telenord.it