Morto in un burrone in val di Vara Vittorio Mavisini era un notissimo cristesante | Foto
Ha perso la vita insieme al fratello, anche lui uno dei portatori dei grandi Cristi in processione, capaci di tenere più di 100 kg di peso. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In questa notizia si parla di: morto - burrone
Ex preside scomparso ritrovato morto in un burrone
Esce per una passeggiata nel giorno del suo compleanno: trovato morto in un burrone
Cade in un burrone per vedere i fuochi d'artificio vicino Lucca: morto il poliziotto Marco Alisciani
Auto in un burrone, morto un ragazzo di 20 anni vicino ad Agrigento https://palermo.repubblica.it/cronaca/2025/09/04/news/auto_burrone_morto_ragazzo_20_anni_agrigento-424825172/?ref=twhl… - X Vai su X
Lucca, morto ex dirigente Inps e storico tifoso della Lucchese - facebook.com Vai su Facebook
Morto in un burrone in val di Vara, Vittorio Mavisini era un notissimo cristesante; Tragedia in Val di Vara: fratelli muoiono in un incidente stradale; Fratelli morti nel dirupo, lo strazio del paese per Vittorio e Valentino.
Morto in un burrone in val di Vara, Vittorio Mavisini era un notissimo cristesante - Ha perso la vita insieme al fratello, anche lui uno dei portatori dei grandi Cristi in processione, capaci di tenere più di 100 kg di peso ... Segnala ilsecoloxix.it
Tragedia in Val di Vara, due taglialegna perdono la vita in un incidente stradale - Varese Ligure – Stavano andando a lavorare percorrendo a bordo del loro fuoristrada una stradina sterrata nel bel mezzo di un bosco della val di Vara. Da ilsecoloxix.it