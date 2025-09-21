Morto Antonio Del Pennino storico esponente del PRI
Antonio Del Pennino, storico esponente e parlamentare milanese del Partito repubblicano italiano, è morto all'età di 86 anni. Nato nel capoluogo lombardo il 12 settembre 1939, laureato in giurisprudenza, era stato deputato e senatore per più legislature oltre che vicesindaco della giunta guidata dal socialista Carlo Tognoli. Dal 1965 al 1970 fu segretario milanese del Pri. Eletto consigliere comunale nel 1970, fino al 9 febbraio 1971 fu assessore alle aziende municipalizzate ed alle partecipazioni comunali per un breve periodo nella giunta comunale di Milano guidata dal socialista Aldo Aniasi; successivamente, capogruppo del Pri al consiglio comunale fino al 1975. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
