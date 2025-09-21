Morto anche Leonardo Donati i suoi organi | Lui era altruismo puro

di Antonia Casini Leonardo non ce l’ha fatta. Nonostante le preghiere e le speranze. Dopo Jacopo, si è spento anche il 16enne pisano ricoverato a "Cisanello". Mercoledì sera i due adolescenti si erano scontrati in sella alle loro motociclette in un’area di sosta vicino allo stabilimento di Ikea, alle porte di Pisa. Un impatto violentissimo che ha distrutto due vite. I genitori di Leonardo hanno deciso di donare i suoi organi, una sua volontà. "Non sappiamo a chi andranno". Ma questo non ha importanza, "Leonardo avrebbe voluto così". Un dolore infito. Perché per un "errore iniziale", i due giovanissimi erano stati scambiati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morto anche Leonardo. Donati i suoi organi: "Lui era altruismo puro"

