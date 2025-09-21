Morto a 86 anni Antonio Del Pennino parlamentare repubblicano ed ex vice sindaco della giunta Tognoli

Milano, 21 settembre 2025 - È scomparso, all'età di 86 anni compiuti lo scorso 12 settembre, Antonio Del Pennino, storico esponente e parlamentare milanese del Pri. Era nato nel capoluogo lombardo ne 1939. Del Pennino è stato sia deputato che senatore per più legislature e anche vicesindaco della giunta guidata dal socialista Carlo Tognoli. Era laureato in giurisprudenza. Del Pennino è stato segretario cittadino del Partito Repubblicano Italiano (PRI) di Milano dal 1965 al 1970. Eletto Consigliere Comunale di Milano il 7 giugno 1970, fino al 9 febbraio 1971 è stato assessore alle aziende municipalizzate ed alle partecipazioni comunali per un breve periodo nella giunta comunale di Milano guidata dal socialista Aldo Aniasi; successivamente, ha ricoperto il ruolo di Capogruppo del PRI al Consiglio Comunale sino al 15 giugno 1975. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morto a 86 anni Antonio Del Pennino, parlamentare repubblicano ed ex vice sindaco della giunta Tognoli

In questa notizia si parla di: morto - anni

Morto Ozzy Osbourne, il cantante aveva 76 anni: leggenda dell'heavy metal, fu il frontman dei Black Sabbath

È morto il bambino di 7 anni ritrovato dal padre senza sensi nell’acqua park di Gallipoli

È morto a Ibiza Michele Noschese, in arte Dj Godzi. Aveva 35 anni

È morto a Roma, all'età di 77 anni, Roberto Russo, regista, sceneggiatore e fotografo, marito di Monica Vitti: aveva sposato l'attrice nel 2000, dopo un lungo fidanzamento, e le era rimasto accanto fino alla morte di lei, il 2 febbraio 2022. Malato dal 2023, Rus - facebook.com Vai su Facebook

Morto a 77 anni Roberto Russo, regista e fotografo marito di Monica Vitti. Era ricoverato in una Rsa della Capitale - X Vai su X

Morto a 86 anni Antonio Del Pennino, parlamentare repubblicano ed ex vice sindaco della giunta Tognoli; Antonio Del Pennino è morto: aveva 86 anni. Dirigente del Partito Repubblicano e politico di lungo corso, era stato vicesindaco di Milano; E’ morto Antonio Del Pennino storico esponente repubblicano già vicesindaco di Milano.

Morto a 86 anni Antonio Del Pennino, parlamentare repubblicano ed ex vice sindaco della giunta Tognoli - Ha ricoperto la carica di assessore a Palazzo Marino ed è stato deputato e senatore per più legislature ... Da ilgiorno.it

Antonio Del Pennino è morto: aveva 86 anni. Dirigente del Partito Repubblicano e politico di lungo corso, era stato vicesindaco di Milano - Storico dirigente del Partito Repubblicano in città (dal 1965 a 1970) a Palazzo Marino era stato vice di Tognoli. msn.com scrive