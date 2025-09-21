Morte due amiche di 21 anni investite e uccise da un' auto a Brivio | andavano alla festa del paese Arrestato l' investitore

Ilmessaggero.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due ragazze di 21 anni sono state investite e uccise da un'auto nella tarda serata a Brivio, in provincia di Lecco. Una terza giovane, di 20 anni, è scampata alla tragedia.. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

