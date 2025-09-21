Morte due amiche di 21 anni investite e uccise da un' auto a Brivio | andavano alla festa del paese Arrestato l' investitore l' amica che era con loro è sotto choc

Due ragazze di 21 anni sono state investite e uccise da un'auto nella tarda serata a Brivio, in provincia di Lecco. Una terza giovane, di 20 anni, è scampata alla tragedia.. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Morte due amiche di 21 anni, investite e uccise da un'auto a Brivio: andavano alla festa del paese. Arrestato l'investitore, l'amica che era con loro è sotto choc

Milena Marangon e Giorgia Cagliani morte a 21 anni investite da un furgone: le due amiche travolte mentre andavano a una festa. Fermato un 30enne - Sono Milena Marangon e Giorgia Cagliani le due ragazze di 21 anni morte nella tarda serata di sabato 20 settembre in un incidente avvenuto a Brivio, provicnia di Lecco. Si legge su ilgazzettino.it