Morte di Ettore Alessandro Sorrentino disposto l' interrogatorio di garanzia per il 37enne fermato

Anconatoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LORETO – È atteso nelle prossime ore l'interrogatorio di garanzia del 37enne Matteo Borrelli, originario di Erba fermato a Loreto come presunto responsabile della morte di Ettore Alessandro Sorrentino. L’uomo, difeso dall’avvocatessa Maila Catani, dal carcere dorico di Montacuto dove è stato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: morte - ettore

Morte di Ettore Alessandro Sorrentino, disposto l'interrogatorio di garanzia per il 37enne fermato; Trovato morto in garage, cadavere a terra in un lago di sangue. Ipotesi omicidio | VIDEO; Alex straziato in garage a Loreto, la pista della droga dietro l’omicidio. Matteo Borrelli in carcere, è il presunto killer.

morte ettore alessandro sorrentinoAlex Ettore Sorrentino scomparso e trovato morto in un garage a Loreto, l’ombra della droga dietro il delitto - Sono le prime indiscrezioni che trapelano dalle indagini, ancora serrate, sul decesso scoperto in un garage di ... Segnala fanpage.it

morte ettore alessandro sorrentinoAlex Ettore Sorrentino trovato morto in garage, fermato un sospettato per omicidio: interrogata anche una coppia - È Alex Ettore Sorrentino l’uomo trovato morto nel garage di Loreto (Ancona). fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Morte Ettore Alessandro Sorrentino