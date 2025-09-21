Morta in ospedale la 55enne vittima dell’incidente in Costiera

Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni coinvolta in un gravissimo incidente in strada Costiera mentre guidava la sua moto. Dopo lo schianto con un altro motociclo i sanitari del 118 l'avevano trovata in arresto cardiaco e avevano iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Il cuore della. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: morta - ospedale

Morta per un'infezione in ospedale: interrogatori e sequestro della cartella clinica

Carmela Girasole morta in ospedale a Brescia: chiesta l’archiviazione per il compagno indagato per omicidio

Bergamo, sepolta in casa dal crollo del controsoffitto: Adriana Magri è morta in ospedale

Zoe Anne Guaiti, 39 anni, è morta il 5 maggio all’ospedale Santa Chiara di Trento mentre era al sesto mese di gravidanza. I risultati dell’esame autoptico, disposti dalla magistratura, hanno escluso responsabilità mediche - facebook.com Vai su Facebook

#BiancaBalti: "Credevo che sarei morta in ospedale, oggi festeggio l'essere viva" - X Vai su X

Morta in ospedale la 55enne vittima dell’incidente in Costiera; Incidente tra moto e camper in zona Campi Elisi: traffico in tilt; Al pronto soccorso morte misteriosa, la vittima aveva 55 anni, è accaduto in provincia di Brindisi.

Morta a 54 anni dopo un trattamento estetico a Pisa: “Le hanno iniettato olio illegale, non era silicone” - Tragedia a Pisa, dove una donna transessuale di 54 anni, di origine brasiliana, è morta nei giorni scorsi all’ospedale Cisanello a seguito di una crisi respiratoria. fanpage.it scrive

Mirella morta in ospedale dopo iniezione di “olio illegale”: scatta l’indagine - Pisa, 23 agosto 2025 – “Mirella, che abitava a Pisa, è morta dopo tante sofferenze, dopo un’iniezione di olio illegale, non chiamiamolo silicone”. Come scrive lanazione.it