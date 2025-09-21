Morta a Follonica mentre fa il bagno davanti ai familiari | chi era la 63enne annegata l' ipotesi del malore
Donna di 63 anni muore a Follonica dopo un malore in mare. Inutili i soccorsi con elisoccorso e defibrillatore: familiari sotto shock. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: morta - follonica
Una settimana piena di eventi in collaborazione con Follos 1838 e Mercato Coperto Follonica (MeQ): prenotate il vostro corso di cucina ottocentesca; venite alla conferenza ed al concerto della Filarmonica "G. Puccini" Città di Follonica (Pagina Ufficiale). Parte - facebook.com Vai su Facebook
Malore fatale mentre fa il bagno, muore una donna di 63 anni; Muore in mare a Follonica: tragedia davanti ai familiari. Vani i soccorsi in spiaggia; Malore in spiaggia, muore una donna.