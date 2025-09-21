Morire nell' oblio Il mistero di quei 13 cadaveri senza nome ritrovati a Bologna
Tredici. Tanti sono i corpi trovati fra Bologna e la sua provincia che restano ancora senza nome: undici sono di sesso maschile, uno appartiene a una donna, mentre ai resti di un altro cadavere non è stato possibile attribuire il genere. Per molti non si conosce la causa della morte, per altri il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
