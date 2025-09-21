Morì dopo una trasfusione per l’altra paziente nella stessa stanza l’errore dell’infermiere ignorato | la Asl di Roma condannata a pagare 9 eredi

Open.online | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La trasfusione che aveva portato alla morte una donna di 77 anni ricoverata a Colleferro era per la compagna di stanza, non per lei. E non fu il solo errore dietro al decesso dell’anziana di Artena, in provincia di Roma, avvenuto nel 2011, per cui la Asl Roma 5 è stata condannata a pagare un maxi risarcimento di circa 1,6 milioni di euro. Come riporta il Messaggero, l’azienda sanitaria non farà ricorso contro la sentenza di secondo grado emessa dalla Corte d’Appello di Roma. Alla donna, ricoverata per 28 giorni prima di essere trasferita al policlinico Umberto I di Roma dove è morta, fu fatta una trasfusione di sangue destinata alla vicina di letto. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dopo - trasfusione

Cerca Video su questo argomento: Mor236 Dopo Trasfusione L8217altra