Monza a 9 anni passa le giornate solo al bar | la madre rintracciata a Roma

La donna, una cittadina peruviana, in un primo momento, ha dichiarato di trovarsi a Milano per lavoro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Monza, a 9 anni passa le giornate solo al bar: la madre rintracciata a Roma

Monza, bambino di nove anni da solo al bar: la madre era a Roma e si presenta a tarda sera - La madre ha detto di essere via per lavoro e il piccolo è stato affidato al fratello di 19 anni ... Si legge su milano.corriere.it