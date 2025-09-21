Monuments men | scopri la vera storia dietro il film di george clooney

il ruolo dei monumen ts men nella seconda guerra mondiale. La storia della Seconda Guerra Mondiale è ricca di vicende che coinvolgono vari punti di vista, dall’esperienza dei combattenti sul campo a quella dei civili e delle figure di potere. Un aspetto meno conosciuto riguarda il contributo di coloro che si sono impegnati nella salvaguardia del patrimonio artistico e culturale durante i conflitti armati. Questi individui, noti come Monuments Men, hanno svolto un ruolo cruciale nel proteggere le opere d’arte dalla barbarie bellica. La loro attività è stata resa celebre dal film del 2014 intitolato Monuments Men, diretto da George Clooney. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

