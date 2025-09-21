Monuments Men | la spiegazione del finale del film di George Clooney

Uscito nel 2014 e diretto da George Clooney, Monuments Men è un war movie atipico che intreccia storia, avventura e riflessione sul valore dell’arte. Clooney, che nel film interpreta anche il ruolo del protagonista Frank Stokes, guida un cast corale di primo piano ( Matt Damon, Bill Murray, John Goodman, Cate Blanchett, Jean Dujardin ) per raccontare la missione, realmente avvenuta, di un gruppo di esperti d’arte incaricati di salvare il patrimonio artistico europeo trafugato dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Il film prende ispirazione da eventi realmente accaduti, raccontati più nel dettaglio nella nostra analisi sulla vera storia dei Monuments Men e dal libro The Monuments Men di Robert M. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

