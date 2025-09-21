Monticelli al tappeto Corridonia festeggia doppietta di Marengo e centro di Del Moro

21 set 2025

3 MONTICELLI 2: Pettinari, Ciccalè, Marinelli, Marengo, Bordi, Del Moro, Monachesi (7’st Bellesi), Bedetta Nicola, Verini (40’st Ogievba), Atzori (27’st Merzoug), Pucci (30’st Salvatelli). A disp.: Mazzocca, Bedetta Filippo, Mitillo, Borra, D’Angelo. All.: Martinelli. MONTICELLI: Nardinocchi, Vallorani (12’st Filipponi), Natalini, Sosi, Fattori, Mariani Gibellieri, Rociola (12’st Gabrielli), Fazzini, Flaiani, Petrucci, Felici (12’st Santoni). A disp.: Canullo, Marcoionni, Fabi Cannella, Galiè, Fontana. All.: Stallone. Arbitro: Campeli di Ancona. Reti: 33’ Vallorani, 44’ Petrucci, 48’pt e 23’ st Marengo, 27’st Del Moro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

