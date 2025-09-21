Monteforte Irpino panico in supermercato | uomo in stato di agitazione bloccato dalle forze dell' ordine

Momenti di tensione si sono registrati nella prima serata di ieri alle porte di Monteforte Irpino, in un supermercato dove un uomo, in evidente stato di agitazione e verosimilmente con problematiche psichiatriche, ha fatto irruzione brandendo una bottiglia.Minacce e accuse infondate: la paura tra.

Monteforte Irpino, panico in supermercato: uomo in stato di agitazione bloccato dalle forze dell'ordine; Bandisce una bottiglia e semina il panico nel supermercato: carabinieri e polizia riportano la calma.

Momenti di panico per addette e clienti di un supermercato alle porte di Monteforte Irpino, dove nella prima serata un soggetto verosimilmente con problematiche psichiatriche, in stato di agitazione, ha fatto irruzione brandendo una bottiglia.

