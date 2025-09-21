Monte Cervati, pneumatici abbandonati alla Fontana dei Caciocavalli.

Sul monte Cervati, nella località Fontana dei Caciocavalli, sono stati abbandonati diversi copertoni per auto in un’area verde di alto valore ecologico e paesaggistico. La Guardia Agroforestale Italiana - Sezione di Salerno, intervenuta dopo alcune segnalazioni, ha rilevato lo scempio ambientale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it