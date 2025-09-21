Monte Cervati pneumatici abbandonati alla Fontana dei Caciocavalli
Sul monte Cervati, nella località Fontana dei Caciocavalli, sono stati abbandonati diversi copertoni per auto in un’area verde di alto valore ecologico e paesaggistico. La Guardia Agroforestale Italiana - Sezione di Salerno, intervenuta dopo alcune segnalazioni, ha rilevato lo scempio ambientale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: monte - cervati
Grandinata di Ferragosto sul monte Cervati: il video dei turisti "in fuga"
Cilento: esplora il Monte Cervati e Sapri nella puntata del 30 agosto di Vista Mare
Un fungo porcino da record, dal peso di 2.2 chilogrammi, è stato trovato dal cercatore di funghi , sul monte Cervati, nel Parco Nazionale del Cilento. Tra i boschi del Cervati, Vincenzo, giovane ma già molto abile, con una passione - facebook.com Vai su Facebook
Monte San Giacomo, dopo 25 anni riprendono le ricerche nei siti preistorici del Monte Cervati - X Vai su X
Monte Cervati, pneumatici abbandonati alla Fontana dei Caciocavalli.
Incivili in azione. Pneumatici abbandonati in via San Martino - Un gesto incivile, il cui conto ora lo pagheranno tutti i lissonesi, visto che il costo di recupero e ... ilgiorno.it scrive