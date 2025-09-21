Montagna Longa biker scivola e batte il fianco su una roccia | interviene il soccorso alpino
I tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano sono entrati in azione a Montagna Longa (Carini) per soccorrere un biker infortunato. L'uomo, un sessantunenne di Partinico, faceva parte di un gruppo di ciclisti che stavano percorrendo la strada sterrata che porta alla cima. A poche. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
