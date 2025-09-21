Monopattini elettrici oltre un milione di corse in città | una nuova flotta di mezzi tecnologici

La micromobilità a Ferrara ha raggiunto un nuovo traguardo: Dott ha celebrato il milione di corse effettuate in città, consegnando una targa di riconoscimento all’assessore alla Mobilità Stefano Vita Finzi Zalman. La cerimonia si è svolta presso l’Acquedotto Monumentale, in occasione dell’evento. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it