Monica Bellucci rompe il silenzio dopo la rottura con Tim Burton | Avrà sempre un posto nel mio cuore

Monica Bellucci ha parlato per la prima volta della fine della relazione con Tim Burton. I due hanno annunciato di recente la rottura dopo più di due anni insieme. "Avrà sempre un posto unico nel mio cuore", ha spiegato l'attrice. 🔗 Leggi su Fanpage.it

